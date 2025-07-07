Таку думку 24 Каналу висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що удари по ТЦК – це послідовний процес ворога. Перед цим окупанти проводили інформаційну кампанію та били по навчальних військових закладах.

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Чого хоче досягти Росія ударами по ТЦК

За словами голови Українського центру безпеки та співпраці, атаки на ТЦК свідчать про важливі процеси в нашій країні та водночас проблеми росіян, яких вони хочуть уникнути. Тут мовиться про 2 глобальні завдання:

досягти припинення постачання зброї в Україну (зокрема, Росія залякує Німеччину щодо передачі Taurus);

досягти припинення "постачання" людей (рекрутинг та мобілізація зараз є надважливими процесами в нашій країні).

Вони (росіяни – 24 Канал) дійшли до уражень офісних приміщень, тобто ТЦК. Це офіси, там немає зброї. Це не військова, але адміністративна цінність. Росіяни показують, наскільки їм важливо зірвати цей процес адміністрування,

– наголосив він.

Кузан зазначив, що перед цим росіяни здійснили потужну інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію військовослужбовців, які служать в ТЦК. Вони розповсюджували фейкові відео про звірства військовослужбовців тощо.

Ба більше, ворог завдавав ударів по навчальних закладах, які готують сержантський та офіцерський склад, та навчальних полігонах балістичними ракетами. Окупанти знають, що якісний військовий вишкіл є важливим елементом поповнення Сил оборони України.

Нагадаймо, що зранку 7 липня росіяни атакували територію Запорізького обласного ТЦК та СП. На щастя, загиблих немає, але 11 військовослужбовців отримали поранення.

До слова, речник Сухопутних військ Віталій Саранцев також повідомив, що удари по ТЦК є спробою ворога посіяти хаос і зірвати мобілізацію. Він запевнив, що українська армія продовжує комплектування та підготовку військових.