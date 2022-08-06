ВСУ сбили ракету С-300 в Запорожской области
Источник:128 бргада ВСУ
россияне не прекращают безумных обстрелов мирных украинских городов. Для атак враг использует даже то оружие, которое создано для совершенно других задач.
российские оккупанты продолжают ракетный и артиллерийский террор мирного украинского населения и попытки повредить критическую гражданскую инфраструктуру. Нашим героям удается ломать планы врага и уничтожать его снаряды, прежде чем они достигнут цели.
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Над Запорожьем сбили вражескую С-300
Герои 128 батальона сообщили о том, что ночная атака врага по Запорожью была не такой удачной, как они мечтали. Воинам ВСУ удалось сбить ракету российских оккупантов, которую они запустили из комплекса С-300.
Отметим, что С-300 – это зенитно-ракетный комплекс, не предназначенный для поражения наземных целей.
Война россии с Украиной: последние новости
- Мэрия Энергодара сообщила, что на территории ЗАЭС снова раздаются взрывы. Российские оккупанты могут спровоцировать неуправляемую ядерную катастрофу.
- российские оккупанты совершили попытки наступательных действий сразу на нескольких направлениях. Наши героические ВСУ отбили все атаки оккупантов и нанесли им новые потери.
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