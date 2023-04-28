Спасатели отметили, что в результате вражеских обстрелов пострадал детский сад.

Смотрите также Россияне обстреляли многоэтажку в Умани: среди погибших уже трое детей

По информации следствия, вражеские боеприпасы попали в крышу детского заведения: здание частично разрушено. По предварительной информации, мирные жители в результате этого удара не пострадали.

Для ликвидации последствий обстрелов была привлечена 1 единица пожарно-спасательной техники и 3 человека личного состава ГСЧС.

Последствия удара по детскому саду / Фото ГСЧС Украины

В прокуратуре Харьковской области следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.