Рятувальники зазначили, що внаслідок ворожого обстрілу постраждав дитячий садок.
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За інформацією слідства, ворожі боєприпаси влучили у дах дитячого закладу: будівля частково зруйнована. За попередньою інформацією, мирні мешканці внаслідок цього удару не постраждали.
Для ліквідації наслідків обстрілів була залучена 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 3 людини особового складу ДСНС.
Наслідки удару по дитячому садочку / Фото ДСНС України
У прокуратурі Харківської області слідчі розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Масований удар по Україні 28 квітня
- Російські військові вночі 28 квітня вперше з 9 березня масовано атакували Україну. Всього терористичні війська Росії випустили по нашій країні 23 крилаті ракети. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 крилату ракету Х-101/Х-555.
- Ціллю окупантів стала цивільна інфраструктура в Умані та Дніпрі. Наші воїни знищили 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- Зауважимо, що 27 квітня російські війська атакували Миколаїв. Ворог випустив по місту відразу 4 високоточні ракети "Калібр". Росія свідомо атакувала цивільну інфраструктуру в Миколаєві.