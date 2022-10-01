Россияне ударили ракетами "Искандер" по Одесской области, а в Николаеве попали в жилой дом

Российские оккупанты ночью 1 октября нанесли удары по Одесской области и Николаеву. Местные власти подтвердили попадание.

В Одесской области обошлось без жертв. В то же время, информации о последствиях обстрелов Николаева пока нет, пишет 24 канал.

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Куда попали российские ракеты

В ОК "Юг" сообщили, что по Одесской области враг запустил 2 ракеты. По предварительным данным, говорится об "Искандере". Смертоносные снаряды попали в объект промышленной инфраструктуры. Из-за этого повреждения получила электроподстанция и несколько соседних зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали.

Что касается взрывов в Николаеве, то мэр города Александр Сенкевич подтвердил прилет в жилой дом. На место происшествия выехали все службы. Больше информации чиновник пообещал предоставить впоследствии.

Заметим, взрывы в городах прогремели после 4 часов утра. Это было во время масштабной воздушной тревоги.

Предыдущий обстрел Николаева

Россияне терроризировали жителей Николаева и минувшей ночью. Тогда они также попали по жилому 9-этажному дому. В результате прилета 4 квартиры разрушены полностью, а еще 6 – частично. Также известно, что одна женщина оказалась под завалами и спасателям пришлось вытаскивать ее на поверхность.

В Офисе Президента сообщали, что Николаев враг атаковал ракетами "С-300". Ранения получили 8 гражданских.

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