Россияне ударили ракетой по СТО в Днепре: под завалами есть люди

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру – вражеская ракета попала в станцию техобслуживания. Под завалами находятся люди, на месте работают спасатели.

"Простые днепряне, слесари и трудяги под завалами"

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов. Подчеркнув, что рядом с СТО не было никаких военных объектов или военнослужащих, которые "были бы угрозой" россиянам.

Ранее Филатов подтвердил "прилеты" в Днепре: из укрытий не выходить

Только что россияне ударили ракетой в СТО. Лучшее СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили. В том числе и я. Никаких военных, никакого оружия, никакой техники. Ничего! Обычные простые днепряне, слесари и трудяги находятся сейчас под завалами,

– написал Филатов.

И добавил, что спасатели тушат пожар, который произошел в результате попадания вражеской ракеты.

На момент "прилета" в Днепре была объявлена ​​воздушная тревога. Около 16.40 появилась информация о взрывах в Синельниковском районе. В социальных сетях писали, что, возможно, сработали подразделения противовоздушной обороны.

Однако около 17.00 мэр города таки подтвердил взрывы в Днепре.

Россияне выпустили 6 ракет по Днепропетровщине

О последствиях ракетных обстрелов рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Он подчеркнул, что россияне нанесли массированный ракетный обстрел.

Враг атаковал и центр города, и Синельниковский район. 4 ракеты силам противовоздушной обороны удалось сбить.

Массовая вражеская атака по Днепропетровщине. 6 ракет! 3 ракеты наши военные сбили – над Днепром и над Синельниковским районом,

– отметил Резниченко.

Отмечают, что в результате атаки в Днепре повреждена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие.

"Горит сервисная компания. На месте ударов работают спасатели. Ищут под завалами людей", – добавил Резниченко.

В то же время относительно "прилетов" в Синельниковском районе, то информацию о последствиях атаки и масштабах разрушений – выясняют.

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