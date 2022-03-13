Россияне ударили "Точкой-У" по мирным кварталам возле Авдеевки

Сегодня, 13 марта, около 15 часов россияне выстрелили из ракетного комплекса "Точки-У" в направлении мирного населения Авдеевской общины.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

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Также он сообщил, что продолжаются обстрелы в Очеретинской общине Донецкой области, уже много поврежденных домов в Каменце, однако точную информацию пока установить невозможно.

Из-за повреждения высоковольтной линии без электричества остается пгт Верхнеторецкое.

Снаряды из Авдеевского направления

Напомним, враг использует на Авдеевском направлении этот ракетный комплекс не в первый раз. Вчера, 12 марта, Павел Кириленко сообщал, что оккупанты использовали установки "Град" и "Точка-У".

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