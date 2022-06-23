Россияне ударили по Сумщине фосфорными снарядами: в ОВА показали видео разрушений

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумщину. Во время атаки захватчики применили фосфорные снаряды.

Запрещенные снаряды оккупанты применили при обстреле Юнаковской общины "Градами". Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Обратите внимание С начала месяца Россия 320 раз обстреляла Черниговщину и Сумщину

Последствия обстрела

Дмитрий Живицкий отметил, что использование фосфорных боеприпасов запрещено международными конвенциями. Однако россияне в очередной раз совершили военное преступление.

Глава ОВА опубликовал кадры с последствиями обстрелов оккупантов. Информацию о пострадавших сейчас уточняют.

Последствия обстрелов по Сумщине: смотрите видео

Как действовать во время фосфорных бомбардировок

Первая помощь при поражении белым фосфором:

Окуньте поврежденную часть тела в воду. Поливайте или смачивайте водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора.

Как можно скорее стоит избавиться от одежды, к которой прилипли частицы белого фосфора. Осторожно снимите одежду. Лучше всего это сделать непосредственно в воде.

Когда избавитесь от одежды, промойте пораженные участки кожи содовым раствором (на один стакан воды добавить 1 чайную ложку соды) или холодной водой. Смочите кожу и устраните видимые частицы фосфора (желательно под водой) неострым предметом или пинцетом.

По возможности ожоги следует закрыть влажными повязками. Они должны быть пропитаны физраствором, чтобы предотвратить повторное возгорание фосфора.

Если фосфор попал на предметы, их можно потушить обильно поливая водой или засыпая песком или грунтом, пока в фосфор не перестанет поступать кислород.

Какая ситуация в Сумской области

Российские оккупанты ежедневно со своей территории обстреливают территорию Черниговщины и Сумщины. В то же время, как отметил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, что украинская сторона не наблюдает со стороны России формирования сил для повторного ударного наступления.

Однако только с начала июня российские оккупанты 320 раз обстреляли Сумщину и Черниговщину. Например, в ночь на 22 июня оккупанты до утра обстреливали Сумскую область. Под удар попали Эсманская и Новослободская общины. В общей сложности зафиксировали 20 "прилетов".

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