Россияне ударили по Сумщине фосфорными снарядами: в ОВА показали видео разрушений
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумщину. Во время атаки захватчики применили фосфорные снаряды.
Запрещенные снаряды оккупанты применили при обстреле Юнаковской общины "Градами". Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Обратите внимание С начала месяца Россия 320 раз обстреляла Черниговщину и Сумщину
Последствия обстрела
Дмитрий Живицкий отметил, что использование фосфорных боеприпасов запрещено международными конвенциями. Однако россияне в очередной раз совершили военное преступление.
Глава ОВА опубликовал кадры с последствиями обстрелов оккупантов. Информацию о пострадавших сейчас уточняют.
Последствия обстрелов по Сумщине: смотрите видео
Как действовать во время фосфорных бомбардировок
Первая помощь при поражении белым фосфором:
- Окуньте поврежденную часть тела в воду. Поливайте или смачивайте водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора.
- Как можно скорее стоит избавиться от одежды, к которой прилипли частицы белого фосфора. Осторожно снимите одежду. Лучше всего это сделать непосредственно в воде.
- Когда избавитесь от одежды, промойте пораженные участки кожи содовым раствором (на один стакан воды добавить 1 чайную ложку соды) или холодной водой. Смочите кожу и устраните видимые частицы фосфора (желательно под водой) неострым предметом или пинцетом.
- По возможности ожоги следует закрыть влажными повязками. Они должны быть пропитаны физраствором, чтобы предотвратить повторное возгорание фосфора.
- Если фосфор попал на предметы, их можно потушить обильно поливая водой или засыпая песком или грунтом, пока в фосфор не перестанет поступать кислород.
Какая ситуация в Сумской области
Российские оккупанты ежедневно со своей территории обстреливают территорию Черниговщины и Сумщины. В то же время, как отметил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, что украинская сторона не наблюдает со стороны России формирования сил для повторного ударного наступления.
Однако только с начала июня российские оккупанты 320 раз обстреляли Сумщину и Черниговщину. Например, в ночь на 22 июня оккупанты до утра обстреливали Сумскую область. Под удар попали Эсманская и Новослободская общины. В общей сложности зафиксировали 20 "прилетов".
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