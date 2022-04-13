Россияне угрожают национализировать YouTube

В российской Госдуме предлагают конфисковать популярный видеохостинг YouTube и заставить его служить "во благо родины".

Национализация YouTube в России

Об этом заявил член комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Евгений Федоров, сообщают российские СМИ, передает 24 канал. По его словам, российские власти могут захватить видеохостинг, взяв под контроль дата-центры, расположенные на территории страны.

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Нужна конфискация. Существует неприятельский ресурс, он работает против нас. Иностранные государства конфискуют наше имущество, следовательно, этот бизнес, имущество YouTube тоже нужно конфисковать. Оставить людям доступ, но чтобы он работал на пользу РФ, а не иностранных государств, стал трофейным,

– заявил он.

Он добавил, что закрытие популярного видеохостинга – это неправильное решение. Потому что RuTube хуже по качеству и он не может заменить YouTube. Российский депутат добавил, что не может зарегистрироваться на RuTube.

По логике Федорова, YouTube – это бизнес, данные хранятся на территории России, поэтому его можно конфисковать в пользу государства. Он считает, что под контроль можно взять финансовые потоки через банки и налоговую службу.

Да, в нем большая интеллектуальная составляющая, какая разница? Объявляется конкурс, формируется профессиональная команда. Представляется, допустим, госбанком кредит на формирование мероприятия — и вся соцсеть берется под национальный контроль,

– сказал депутат.

После конфискации он предлагает переименовать американский видеохостинг в "Руснод".

В России уже давно говорят о блокировке YouTube. В стране уже заблокированы Facebook, Instagram, Twitter и TikTok.

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