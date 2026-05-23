Россияне украли украинский трофей с выставки в Венеции, –журналист из Ирландии

На Венецианской биеннале произошел инцидент, который вышел далеко за пределы художественной среды. Во время события исчез символический трофей, который должен был напомнить о российских ударах по украинским больницам.

Ирландский журналист и документалист Кейлин Робертсон в эфире 24 Канала рассказал, что эта история оказалась показательной не только из-за самой кражи. По его словам, она хорошо показала, как ведут себя россияне даже там, где все должно быть об искусстве, а не о запугивании и давлении.

Трофей для России привезли на биеннале из Харькова

Этот трофей напечатали на 3D-принтере в Харькове за неделю до Венецианской биеннале. Он имел форму разбомбленной больницы и был задуман как символическая "награда" для России за удары по гражданской инфраструктуре и нарушение международного гуманитарного права.

Справочно! Венецианская биеннале – одна из самых влиятельных международных выставок современного искусства, которую основали в 1895 году. Она проходит раз в 2 года в Венеции и считается одной из главных мировых площадок культурной дипломатии.



Особенностью биеннале является система национальных павильонов, в которых страны показывают собственные экспозиции. Часть государств имеет постоянные павильоны в историческом пространстве Giardini, в том числе и Россия, чей павильон построили в 1914 году, а Украина участвует в биеннале с 2001 года.



После полномасштабного вторжения Россия не принимала официального участия в биеннале 2022 года, а в 2024 году ее павильон передали Боливии. Новый скандал начался 2 марта 2026 года, когда Москва заявила о намерении вновь открыть свой павильон, а 10 апреля Владимир Зеленский ввел санкции против 5 российских деятелей, связанных с этим участием.

Идея заключалась в том, чтобы принести на событие, где вручают награды, вещь, которая прямо показывает настоящий российский "вклад". Речь шла не о провокации ради эффекта, а о напоминании, что Россия уничтожила 2600 медицинских учреждений в Украине и принесла в мир не культуру, а насилие.

Я хотел привезти награду, которую Россия на самом деле заслуживает. Если уж вручать России награду, то за нарушение международного гуманитарного права,

– рассказал Робертсон.

На несколько минут этот трофей оставили у входа на мероприятие, чтобы его увидели пресса и посетители. Так хотели показать, чего на самом деле заслуживает страна, которая приехала на художественное событие, прикрываясь культурой.

Они уничтожили 2600 медицинских учреждений в Украине, а единственное, что Россия экспортирует, – это не культура, а терроризм,

– подчеркнул он.

После того как трофей на несколько минут оставили у входа, его забрали люди из российского павильона. В этом Робертсон увидел почти гротескную, но очень точную сцену: государство, которое ворует, грабит и все отрицает, на художественном событии украло символическую "награду" в виде разбомбленной больницы.

Россияне внутри павильона украли этот трофей и сделали вид, что ничего не произошло. Это, пожалуй, самая ироничная вещь, которую только можно представить,

– сказал Робертсон.

Для него эта история оказалась не случайным эпизодом, а очень показательной моделью российского поведения.

Страна, которая ворует и грабит, а потом все это отрицает, украла трофей в виде разбомбленной больницы и делает вид, что этого не было. Такую комедию никто бы не смог написать,

– подчеркнул он.

Он добавил, что даже не удивился такому развитию событий, потому что считает это типичным для России.

В итоге акция, которая должна была лишь показать символ преступления, сама превратилась в еще одно доказательство того, как россияне ведут себя публично, когда уверены, что им все сойдет с рук.

Российское присутствие на биеннале превратилось в давление и слежку

После кражи трофея удалось установить, кто именно его забрал. Проверка через распознавание лица вывела на мужчину, связанного с Москвой и со схемами, которые помогали россиянам попадать в Европу. Его жена до 2022 года была одной из ключевых партнерш биеннале, хотя сам он отрицал и связь с событием, и сам факт кражи.

Это демонстрирует странное мафиозное поведение этих российских персонажей на западе,

– рассказал Робертсон.

После истории с трофеем стало понятно, что это был не разовый инцидент. Робертсон говорит, что вокруг россиян на биеннале возникла атмосфера давления, в которой под прицелом оказались не только журналисты, но и художники и активисты, которые открыто выступали против России.

Под давлением оказались и художники, которые открыто выступали против России, а также люди, связанные с Pussy Riot. Такое же напряжение почувствовала и художница Катя Марголес, которая уже много лет живет в Венеции, говорит о российском финансировании и называет это прикрытием военных преступлений.

Это должна была быть художественная выставка, а не выставка наркобаронов со всего мира. Это должно было быть праздником искусства, а вместо этого люди, которые ведут себя как мафия, преследовали других людей,

– подчеркнул он.

По словам Робертсона, это и есть самый точный итог того, что произошло на биеннале. Событие, которое должно было показывать лучшее мировое искусство, для части участников превратилось в пространство страха, где приходилось думать не о выставке, а о собственной безопасности.

Что известно о скандале вокруг Венецианской биеннале?

В конце мая международное жюри биеннале сообщило, что еще 30 апреля 2026 года подало в отставку. Это произошло на фоне споров вокруг участия России и Израиля в выставке.

В то же время жюри решило, что Россия и Израиль могут остаться среди участников биеннале, но их павильоны не будут допускать к борьбе за главные награды – "Золотого" и "Серебряного львов". Такое решение объяснили тем, что речь идет о странах, чьих лидеров обвиняют в преступлениях против человечности.

24 марта 2026 года Андрей Сибига резко обратился к организаторам биеннале после российского удара по центру Львова, где был поврежден объект культурного наследия ЮНЕСКО. Он заявил, что возвращение России на один из самых престижных художественных форумов выглядит как попытка нормализовать варварство.