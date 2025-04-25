Конвейер по сбросу КАБов притормозил: что останавливает российскую авиацию

После появления в Украине истребителей F-16 частота сброса российских авиационных бомб уменьшилась. Сейчас авиационные операции требуют сложного планирования и обязательного прикрытия истребителями.

Такой информацией с 24 Каналом поделился эксперт по авиации Валерий Романенко. Отметим, Россия усилила авиаудары по Купянску. В ночь на 19 апреля враг массированно атаковал КАБами город.

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Как происходит сброс авиабомб

Россияне сейчас массово производят авиабомбы, и в этом им активно помогает Китай, поставляя целые производственные линии. Например, когда показывали визит Сергея Шойгу на предприятие в Нижегородской области, там были как японские (хотя уже устаревшие), так и новые китайские станки. На этих станках демонстрировали сам процесс производства.

Кроме того, в Подмосковье изготавливаются блоки УМПК – универсальные модули планирования и коррекции. Благодаря этим блокам обычные авиабомбы превращаются в крылатые. Речь идет о так называемых планировочные бомбы с крыльями – их еще называют "управляемые", хотя правильнее будет – "планирующие крылатые авиабомбы".

Эксперт по авиации рассказал, что такие бомбы можно сбрасывать с расстояния 50 – 70 километров от линии фронта – вне зоны действия украинских систем ПВО. Такая тактика активно применяется Россией в боевых действиях.

Однако с появлением в Украине истребителей F-16 российские самолеты вынуждены сбрасывать меньше бомб,

– подчеркнул Валерий Романенко.

Ранее применялась схема конвейера: бомбардировщик подлетал, сбрасывал бомбы, возвращался, загружал новые и снова в полет. Теперь же каждый вылет приходится тщательно планировать, прикрывать бомбардировщики истребителями.

Такие операции требуют больше времени и ресурсов, поэтому общее количество авиаударов, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось.