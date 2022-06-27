Враг штурмует Лисичанск

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что накануне штурмовая авиация врага нанесла удары по Лисичанску и Волчеяровке. В Волчеяровке сейчас ведутся бои.

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В Лисичанске, Волчеяровке, Лоскутовке и Верхнекаменке россияне не перестают разрушать жилье, промышленные и административные объекты. Нет такого часа, когда вражеская артиллерия стихает,

– отметил Гайдай.

Россияне пытались атаковать в районе Верхнекаменки, но вынуждены были отойти – "не все из них это смогли сделать самостоятельно".

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Председатель ОВА отметил, что в Лисичанске разрушения получили по меньшей мере 5 многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц были уничтожены сразу 6 частных домов.

Также россиянами обстреляна территория автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма, храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одно из админпостроек.

Они пытаются блокировать город с юга, при этом уничтожают все, что куда может достать их артиллерия и системы залпового огня. Держим оборону Лисичанска,

– добавил Гайдай.

Россияне уничтожают Лисичанск из авиации / Фото фейсбук Сергей Гайдай

Обратите внимание! Россия увеличивает количество артиллерии недалеко от Лисичанска, чтобы поддержать наступательные действия и захватить город. Российские войска сосредоточились на захвате Лисичанска после того, как ВСУ отошли от Северодонецка. Захватчики буквально сравнивают Лисичанск с землей.

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Враг пытается блокировать ВСУ в Лисичанске. Для этого они массированно атакуют южные окраины города.

На Краматорском направлении противник не вел активных боевых сражений. В то же время обстрелял из артиллерии районы Райгородка и Маяков.

На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях враг осуществлял обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

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