Ворог штурмує Лисичанськ
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зауважив, що напередодні штурмова авіація ворога завдала ударів по Лисичанську та Вовчоярівці. У Вовчоярівці наразі точаться бої.
Увага Біля Бахмута ЗСУ знищили ворожі ДРГ і зупинили штурм: росіяни відійшли
У Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам'янці росіяни не припиняють руйнувати житло, промислові та адміністративні об’єкти. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає,
– зазначив Гайдай.
Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам'янки, але змушені були відійти – "не всі з них це змогли зробити самостійно".
Росіяни нищать цивільну інфраструктуру
Голова ОВА наголосив, що у Лисичанську руйнувань зазнали щонайменше 5 багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць були знищені одразу 6 приватних будинків.
Також росіянами обстріляна територія автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одну з адмінбудівель.
Вони намагаються блокувати місто з півдня, при цьому нищать все що є, куди може дістати їхня артилерія та системи залпового вогню. Тримаємо оборону Лисичанська,
– додав Гайдай.
Більше про ситуацію на Донбасі:
- Ворог намагається блокувати ЗСУ в Лисичанську. Для цього вони масовано атакують південні околиці міста.
- На Краматорському напрямку противник не вів активних бойових бій. Водночас обстріляв із артилерії райони Райгородка та Маяків.
- На авдіївському, курахівському, новопавлівському та запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.