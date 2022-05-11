Россияне уничтожили 200 производственных баз украинских дорожников: грабили и крушили

Из-за полномасштабного российского вторжения дорожные компании Украины потеряли более 200 производственных баз, в том числе – 40 асфальтобетонных заводов, каждый из которых стоит десятки миллионов гривен, сообщил Укравтодор.

Оккупанты повредили и уничтожили полтысячи автомобилей разных видов, более 300 единиц специальной техники, каждая из которых стоит не менее 3–4 миллионов гривен: катки, грейдеры, погрузчики, манипуляторы, цистерны и т.д.

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"Отечественный дорожный рынок сильно пострадал из-за войны. В результате вооруженной агрессии все проекты строительства, капитального и текущего среднего ремонта государственных дорог пришлось заморозить. Без работы остались тысячи работников подрядных организаций, в том числе государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины", – рассказали в Укравтодоре.

Производственную базу компании "Автомагистраль-Юг" во временно оккупированном Токмаке (на фото) разбили, спецтехнику изуродовали. Оккупанты похитили горюче-смазочные материалы, ограбили склады.

Уничтоженная россиянами техника украинских дорожников / фото Укравтодора

Напомним, украинские дорожники на днях построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом вблизи села Борщев Киевской области. Таким образом, восстановлено сообщение между Киевом и Полтавой по дороге М-03, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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