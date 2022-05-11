Окупанти пошкодили та знищили пів тисячі автомобілів різних видів, більш ніж 300 одиниць спеціальної техніки, кожна з яких вартує не менше 3–4 мільйонів гривень: котки, грейдери, навантажувачі, маніпулятори, цистерни тощо.

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"Вітчизняний дорожній ринок сильно постраждав через війну. Внаслідок збройної агресії усі проєкти будівництва, капітального та поточного середнього ремонту державних доріг довелося заморозити. Без роботи залишилися тисячі працівників підрядних організацій, в тому числі державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України", – розповіли в Укравтодорі.

Виробничу базу компанії "Автомагістраль-Південь" в тимчасово окупованому Токмаку (на фото) розтрощили, спецтехніку понівечили. Окупанти викрали паливно-мастильні матеріали, пограбували склади.

Знищена росіянами техніка українських дорожників / фото Укравтодору

Нагадаємо, українські дорожники днями побудували тимчасову об'їзну дорогу поруч зі зруйнованим мостом поблизу села Борщів на Київщині. Таким чином, відновлено сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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