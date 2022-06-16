Россияне уничтожили 4 моста через Северский Донец, – Генштаб

Ситуация с боями за Северодонецк остается наиболее напряженной на фронте. Украинские защитники продолжают держать оборону в городе.

И дальше пытаясь взять под полный контроль город Северодонецк, российские кафиры наносят артиллерийские массированные удары по подразделениям Вооруженных Сил Украины. А также пытаются захватить позиции украинских сил на левом берегу реки Северский Донец. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, сообщает 24 канал.

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"Не исключено, что противник будет пытаться преодолеть оборону наших войск в Метелкино и Сиротине с целью закрепиться на левом берегу реки Северский Донец", – заявил Алексей Громов.

Уничтоженные мосты

Через реку Северский Донец было несколько мостов, по которым доходило поставки запасов к защитникам Северодонецка. Но четыре из них уничтожены оккупантами.

"В настоящее время противником уничтожены четыре моста через реку Северский Донец. Но нами проведены соответствующие мероприятия, проведена инженерная разведка, и определен основной и несколько запасных вариантов обеспечения поставок к защитникам Северодонецка", - заверил Алексей Громов.

Единое руководство защитников Северодонецка и Лисичанская

В Генштабе ВСУ приняли решение, что все украинские силы, задействованные в защите Северодонецка и Лисичанская, должны получить единое руководство для их более эффективной работы.

"Военные части и подразделения, обороняющие Северодонецк и Лисичанск, возведены в единую тактическую группу под единым руководством для повышения эффективности и управляемости обороны", – заявил Алексей Громов.

От Вооруженных сил Украины это батальоны тактической группы Десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск, подразделения Сил специальных операций, сил Территориальной обороны и другие подразделения. От Национальной гвардии – подразделения частей оперативного назначения.

"Северодонецк – это ключевая точка в системе оборонной операции на Луганском направлении. Город не может рассматриваться никак иначе", – заявил Олег Громов.

Стоит отметить, что британская разведка объяснила, как сопротивление ВСУ в Северодонецке разрушает планы оккупантов.

Враг пытается перерезать "трассу жизни"

Северодонецк и Лисичанск с остальной неоккупированной территорией Украины соединяет трасса Бахмут – Лисичанск. Враг уже не раз пытался ее захватить, чтобы перерезать поставки для украинских войск в окруженных городах.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении враг производит штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Для этого они проводили штурмовые действия на направлениях Тошковка – Устиновка и Камышеваха – Золотое. Удачи не имел, поэтому отошел.

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