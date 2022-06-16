І далі намагаючись взяти під повний контроль місто Сєвєродонецьк, російські окупанти завдають артилерійські масовані удари по підрозділах Збройних Сил України. А також намагаються захопити позиції українських сил на лівому березі річки Сіверський Донець. Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє 24 канал.

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"Не виключено, що противник буде намагатися подолати оборону наших військ у Метьолкіне та Сиротине з метою закріпитися на лівому березі річки Сіверський Донець", – заявив Олексій Громов.

Знищені мости

Через річку Сіверський Донець було декілька мостів, якими доходило постачання запасів до захисників Сєвєродонецька. Але чотири з них знищені окупантами.

"На даний час противником знищено чотири мости через річку Сіверський Донець. Але нами проведено відповідні заходи, проведено інженерну розвідку, і визначено основний та декілька запасних варіантів забезпечення постачання до захисників Сєвєродонецька", – запевнив Олексій Громов.

Єдине керівництво захисників Сєвєродонецька та Лисичанська

У Генштабі ЗСУ прийняли рішення, що всі українські сили, які задіяні у захисті Сєвєродонецька та Лисичанська, мають отримати єдине керівництво для їх ефективнішої роботи.

"Військові частини та підрозділи, які обороняють Сєвєродонецьк та Лисичанськ, зведені в єдину тактичну групу під єдиним керівництвом для підвищення ефективності та керованості оборони", – заявив Олексій Громов

Від Збройних Сил України це батальйони тактичної групи Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ, підрозділи Сил спеціальних операцій, сил Територіальної оборони та інші підрозділи. Від Національної гвардії – підрозділи частин оперативного призначення.

"Сєвєродонецьк – це ключова точка в системі оборонної операції на Луганському напрямку. Місто не може розглядатися ніяк інакше", – заявив Олег Громов.

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Ворог намагається перерізати "трасу життя"

Сєвєродонецьк та Лисичанськ з рештою неокупованої території України сполучає траса Бахмут – Лисичанськ. Ворог вже неодноразово намагався її захопити, щоб перерізати постачання для українських військ в оточених містах.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Для цього вони проводили штурмові дії на напрямках Тошківка – Устинівка та Комишуваха – Золоте. Успіху не мав, тому відійшов.

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