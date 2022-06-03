Россияне уничтожили помещение больницы в Золочеве Харьковской области

Россияне обстреляли поселок городского типа Золочев Харьковской области. Вражеская ракета попала в местную больницу.

Российские захватчики в очередной раз воюют с гражданским населением. В ночь на 3 июня в 00:18 они запустили советскую ракету, изготовленную еще в 1989 году, по Золочевской больнице.

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Помещение полностью уничтожено

Как сообщил глава Золочевской общины Виктор Коваленко, ракета попала в терапевтическое отделение. Оно полностью разрушено: на месте взрыва огромная яма, а повсюду валяются остатки здания.

У должностных лиц Золочевской общины были серьезные планы на терапевтическое отделение. Его работу оптимизировали еще до войны, там планировали сделать ремонт. Но появился "русский мир" – и от перспективного отделения остались только обломки.

Перед войной мы оптимизировали отделение, там никого не было, ракета разнесла помещение. Мы планировали там сделать ремонт, большие планы у нас были, но теперь это помещение полностью уничтожено,

– отметил Виктор Коваленко.

Наряду с разрушенным терапевтическим отделением также много уничтоженных построек: соседние помещения больницы, стоматологический кабинет, другие дома. Господин Коваленко добавил, что вражеские снаряды уже не в первый раз прилетают в этот район.

Последствия обстрела Золочева Харьковской области

Оккупанты обстреляли больницу в Золочеве / Фото Виктор Коваленко

Глава Золочевской общины добавил, что 3 июня российские оккупанты также обстреляли село Уды. Там снаряды повредили четыре дома.

Всего на территории общины за 100 дней с начала полномасштабного вторжения погибли уже 32 человека, еще 65 – получили ранения. В регионе очень много разрушенных домов – россияне активно обстреливают из разных видов вооружений. На некоторых объектах как раз сделали ремонт перед войной.

Около 750 частных домов разрушены, школа в Удах уничтожена, детский садик, в которых мы только сделали ремонты. Макаровская школа тоже уничтожена, сгорела. В приграничных селах разбита инфраструктура,

– рассказал Виктор Коваленко.

Вооруженные Силы Украины продолжают активно бороться с российскими захватчиками. К примеру, защитники отбили 20% территории Северодонецка Луганской области, ранее захваченной оккупантами. Сейчас захватчики контролируют только половину города.

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