Російські загарбники в черговий раз воюють з цивільним населенням. В ніч на 3 червня о 00:18 вони запустили радянську ракету, яку виготовили ще в 1989 році, по Золочівській лікарні.

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Приміщення повністю знищене

Як повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, ракета влучила у терапевтичне відділення. Воно повністю зруйноване: на місці вибуху величезна яма, а повсюди валяються залишки з будівлі.

У посадовців Золочівської громади були серйозні плани на терапевтичне відділення. Його роботу оптимізували ще до війни, там планували зробити ремонт. Але з’явився "русскій мір" – і від перспективного відділення залишилися лише уламки.

Перед війною ми оптимізували відділення, тож там нікого не було, ракета рознесла приміщення. Ми планували там ремонт зробити, великі плани в нас були, але тепер це приміщення повністю знищене, – зазначив Віктор Коваленко.

Поруч зі зруйнованим терапевтичним відділенням також багато знищених будівель: сусідні приміщення лікарні, стоматологічний кабінет, інші будинки. Пан Коваленко додав, що ворожі снаряди вже не вперше прилітають в цей район.

Наслідки обстрілу Золочева, що на Харківщині

Окупанти обстріляли лікарню в Золочеві / Фото Віктор Коваленко

Голова Золочівської громади додав, що 3 червня російські окупанти також обстріляли село Уди. Там снаряди пошкодили чотири будинки.

Загалом на території громади за 100 днів з початку повномасштабного вторгнення загинули вже 32 людини, ще 65 – зазнали поранень. В регіоні дуже багато зруйнованих будинків – росіяни активно обстрілюють з різних видів озброєнь. На деяких об’єктах якраз зробили ремонт перед війною.

Близько 750 приватних будинків зруйновані, школа в Удах знищена, дитячий садок, в яких ми тільки зробили ремонти. Макарівська школа також знищена, згоріла. У прикордонних селах побита інфраструктура, — розказав Віктор Коваленко.

Додамо, Збройні Сили України продовжують активно боротися з російськими загарбниками. До прикладу, захисники відбили 20% території Сєвєродонецька Луганської області, яку раніше захопили окупанти. Зараз загарбники контролюють лише половину міста.

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