Помещение разрушено до основания. "Там было целое наше насыщенное любовью и единством жизни, а теперь – пепел, руины, стекло и тишина, которая кричит неописуемой болью. Там была память о наших павших Госпитальеров, артефакты их бесценной жизни и подвига, которых тоже уже нет", – написала основательница батальона Яна Зинкевич. База приютила не одного парамедика, военного и переселенца.