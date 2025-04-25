Приміщення зруйноване вщент. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на засновницю батальйону Яну Зінкевич.

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Відкрито збір на нову базу

За час своєї діяльності база прихистила не одного парамедика, військового та переселенця.

Там було ціле наше насичене любов'ю і єдністю життя, а тепер – попіл, руїни, скло і тиша, яка кричить невимовним болем. Там була пам'ять про наших полеглих Госпітальєрів, артефакти їхнього безцінного життя і подвигу, яких теж уже нема,

– написала Яна Зінкевич.

Вона уже відкрила збір на 20 мільйонів гривень для нової бази.

Нагадаємо, що уночі 25 квітня російські окупанти атакували "Шахедами" Дніпропетровщину. Серед постраждалих населених пунктів був Павлоград, 3 людей загинули і 14 дістали поранення. Серед загиблих шахтар-комбайнер Олексій Хлібець та його 15-річна донька Валерія. Дружина загиблого отримала важкі поранення, за її життя борються лікарі.