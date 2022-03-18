Россияне в упор расстреливали авто с людьми возле Ирпеня: страшные рассказы очевидцев

Людмила Першин из Ирпеня вспомнила, как вынужденно покидала родной город. Ее рассказ пропитан жуткими подробностями о зверствах оккупантов.

Женщина вспомнила, как после одной из атак россиян ее жилой комплекс остался без света и воды. Тогда враг повредил электрическую подстанцию, вспыхнул пожар.

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"Мы жили в информационном вакууме"

Людмила вместе с ребенком пошла к подруге в частный дом. "С тех пор мы – одна большая семья", – подчеркнула она. И объяснила, что "график" вражеских обстрелов был неизменным – от 5:40 и в течение целого дня. Утром было страшно выходить из подвала и видеть, что соседнего дома – уже нет.

"Мы жили в информационном вакууме, еле ловили связь, чтобы узнать хоть какие-то новости. На улицах очень много трупов, разбиты машины. Это то, что никогда не исчезнет из памяти", – отметила Першин.

Россияне расстреливали авто в упор

Когда Людмила покидала Ирпень, увидела жуткую картину – 3 расстрелянных в упор авто. От местного жителя, который живет неподалеку и прятал их пассажиров, Першин узнала, что все жертвы – женщины. Впоследствии в комментариях к ее сообщению в фейсбуке одна из пользовательниц написала, что среди них были ее мама и свекровь.

Люди в Ирпене не живут, а выживают

Как рассказала Людмила, оккупанты заставили ее и родных ночевать на блокпосту. Колонна из автомобилей растянулась там на около 1,5 километра. Отходить больше, чем на несколько шагов, русские запрещали. Люди, которые все же остались в Ирпене, по словам Першин, не живут, а выживают. Но были и такие, что помогали врагу.

В одном из местных ЖК, вспомнила Людмила, оккупанты взяли около 140 заложников. "Там делались настоящие бесчинства – насиловали женщин, убивали мужчин. Им удалось спастись лишь чудом", – отметила она.

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