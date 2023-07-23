757 лет уйдет на полное разминирование Украины, – The Washington Post

За год полномасштабного вторжения россияне щедро усеяли территорию Украины взрывоопасными предметами. Эксперты отмечают, что наше государство – наиболее заминированное в мире.

И, как вы уже поняли, на ее полное разминирование уйдет огромное количество времени. Речь идет о 757 годах. Более трех четвертей тысячелетия пойдет на то, чтобы избавиться от остатков взрывоопасных предметов на территории Украины.

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Масштабы минирования поражают

В издании подчеркивают, что оккупанты загрязнили территорию Украины наземными минами, неразорванными бомбами, артиллерийскими снарядами и другими "смертоносными побочными продуктами войны". По площади заминированные территории можно сравнить с Флоридой или Уругваем.

"Количество боеприпасов в Украине просто беспрецедентно за последние 30 лет. Ничего подобного нет", – подчеркнул Грег Кроутер, директор программ Консультативной группы по вопросам разминирования британской благотворительной организации.

Она занимается обезвреживанием мин, а также неразорвавшихся боеприпасов.

В издании подчеркивают, что загрязненная территория Украины поражает своими масштабами. Некоторые эксперты полагают, что для гуманитарной очистки понадобится 757 лет. Ровно столько времени понадобится около 500 командам разминирования, участвующих в нынешней операции.

Следует понимать, что команды разминирования проходят сантиметр за сантиметром. Для этого используют металлодетекторы, реже собак, которые вынюхивают взрывчатку. Они раскапывают каждый предмет, который может быть взрывоопасным. И никогда не знают, что их ожидает: ржавый гвоздь или смертоносная мина.

Эксперты по разминированию понимают все масштабы, чего не скажешь об инструкторах. Так, немецкие специалисты обучали наших танкистов. В частности, объясняли им, как обходить минные поля.

Мы их спрашиваем, как вы проходите минные поля. Они нам объясняют, что их нужно просто объезжать. На их картах прописаны минные поля в размере 100 на 200 метров. Но у нас такого нет, у нас гектары этих минных полей, понимаете?

– говорят военные.

Это ярко показывает, что они даже близко не осознают, как русские захватчики все заминировали. И собственно минирование стало одной из причин, почему контрнаступление ВСУ не может быть стремительным.