Готовятся, – обозреватель предположил, почему на резиденцию Путина панически стягивают ПВО

Россияне усилили противовоздушную оборону вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае, использовав комплексы "Панцирь-С1". Это означает, что противник чувствует малейшую угрозу со стороны Украины.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, каких именно средств, что могут атаковать резиденцию Путина, опасаются в России. Он отметил, что именно могло напугать главу Кремля и его окружение.

Чего опасаются в Кремле?

Шарп отметил, что решение об укреплении противовоздушной обороны резиденции российского главы принимается, вероятно, непосредственно самим Путиным или ближайшим к нему кругом людей.

Одним из факторов, который заставил российскую верхушку пойти на такой шаг, может быть судьба иранского верховного лидера Али Хаменеи, который был ликвидирован в начале операции США и Израиля против Ирана.

"Не исключаю, что в российском руководстве те, кто принимает решения, в частности лично Путин, пришли к выводу, что вдруг украинцы решат поступить подобным образом. Даже не потому, чтобы, возможно, попытаться ликвидировать именно Путина, а потому, что могли бы руководствоваться логикой: если Путин уйдет, то все в России коренным образом изменится", – объяснил военный обозреватель.

Стоит знать. Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко считает, что усиление ПВО вокруг резиденции Путина на Валдае является свидетельством того, что российская верхушка имеет страх после убийства Али Хаменеи, что подобное может произойти в России. В то же время россияне видят способности Украины по дальнобойным дронам и ракетам, которые поражают цели в глубине России. Они также имеют соответствующие опасения, что эти средства могут поразить, в том числе и резиденцию российского руководителя.

Соответственно россияне предполагают, что такой вариант развития событий возможен и они опасаются его. Технически украинцы, по его мнению, могут достать большим количеством беспилотников с достаточно мощными боеголовками в резиденцию Путина.

Это означает, что в Кремле исходят из того, если такие возможности есть, то Украина может вдруг на это пойти. Поэтому в России на всякий случай готовятся,

– отметил Давид Шарп.

В то же время сосредоточение систем ПВО, в частности "Панцирей-С1", вокруг резиденции Путина без всякой прямой угрозы со стороны Украины отвлекает, по его словам, российские ресурсы с определенных участков фронта, обнажая их.

По полуинсайдерской информации из российских источников, "Панцирь-С1" – не самая эффективная система ПВО среди российских комплексов короткого радиуса действия. Новые системы "Тор" являются более эффективными, чем "Панцирь",

– подчеркнул военный обозреватель.

Он добавил, что "Панцири-С1" в любом случае смогут стрелять по беспилотникам, но это не средства защиты против крылатых или баллистических ракет. Поэтому россияне, вероятно, намерены противостоять прежде всего угрозе беспилотных летательных аппаратов.

