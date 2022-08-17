Об этом 24 каналу рассказал правозащитник и соучредитель общественной организации Крым-SOS Алим Алиев.

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"Я очень надеюсь, что этому (террору – 24 канал) как можно скорее придет конец", – отметил Алиев.

Не удалось колонизировать Крым

По словам Алиева, россия репрессирует хаотично, поскольку это сущность авторитарной машины. Враги стремятся запугать как можно больше людей.

Я вижу, как Вооруженные Силы Украины, украинские дипломаты и гражданское общество дают огромную надежду политзаключенным в российских тюрьмах или СИЗО в Крыму. Репрессии касаются как активных граждан, общественных журналистов и активистов, так и рядовых людей, имеющих альтернативную точку зрения,

– рассказал правозащитник.

Он подчеркнул, что, несмотря на годы оккупации, Крым не удалось колонизировать. Именно поэтому есть репрессии.

"За всю историю это уже третья колонизация полуострова, но наша историческая память крымских татар не дает забыть свои корни и почему мы так боремся сегодня бок о бок с украинцами за наши земли", – добавил Алиев.

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Адвокатов лишают лицензий

Оккупанты вывозят в российские тюрьмы людей из Крыма. Сейчас, как отметил Алиев, ситуация только усложняется.

"У нас нет доступа к украинским дипломатам. Мы даже раньше просили дипломатов европейских стран быть на этих судилищах, но это тоже невозможно. Россияне лишают лицензий крымских адвокатов, которые защищают именно политзаключенных. И это огромная угроза, что эти суды будут абсурдно проходить без должной защиты", – сказал Алиев.

Возвращение Крыма

В Украине 23 августа состоится Крымская платформа – международный саммит по деоккупации полуострова. Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила, что мероприятие состоится онлайн. Она рассказала об обсуждаемых темах.

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