Активист и военный Сергей Стерненко опубликовал видео жителя Крыма. На нем мужчина очень возмущается российской военной техникой.

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Жители Крыма любезно желают российским оккупантам всего наилучшего,

– сронизировал Стерненко.

На кадрах видно, что по дороге передвигается российская военная техника. Мужчина, снимающий видео, уезжает на собственном автомобиле. Он называет путинских солдат "п*дарами" и другими ненормативными словами и говорит, что они везут "х*йню".

"Так что рвануть этого пи*ара дырявого прямо сейчас? Брать его на таран или под Джанкоем убать? Чтоб ты сдох!" – сказал мужчина.

Житель Крыма пожелал путинским солдатам смерти: видео

Последние новости из оккупированного Крыма

Утро 16 августа началось в Крыму с "хлопка". Сначала стало известно о взрывах военного склада оккупантов возле Джанкоя. По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, там взрывались боеприпасы. Они повредили и железную дорогу, соединявшую полуостров с Херсоном.

"Хлопок" был также на подстанции в Джанкое. Пожар прервал поставки краденой электроэнергии из Запорожской АЭС в Крым.

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Через несколько часов дым поднялся над Симферополем, а жители города сообщили о взрывах. Выяснилось, что теперь "хлопок" посетил аэродром россиян "Гвардейское". По словам журналиста-расследователя Христа Грозева, там находились 24 самолета – СУ-24М и СУ-25СМ.

В Джанкойском районе уже объявили режим чрезвычайной ситуации, а россияне снова в панике начали бежать из Крыма и образовали большие пробки.

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