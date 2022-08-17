Активіст та військовий Сергій Стерненко опублікував відео мешканця Криму. На ньому чоловік дуже обурюється російській військовій техніці.

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Мешканці Криму люб'язно зичать російським окупантам усього найкращого,

– зіронізував Стерненко.

На кадрах видно, що дорогою пересувається російська військова техніка. Чоловік, який знімає відео, їде на власному автомобілі. Він називає путінських солдатів "п*дарами" та іншими ненормативними словами й каже, що вони везуть "х*йню".

"То що рвонути цього пі*ара дірявого прямо зараз? Брати його на таран чи під Джанкоєм в*бати? Щоб ти здох!" – сказав чоловік.

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Ранок 16 серпня почався у Криму з "бавовни". Спершу стало відомо про вибухи військового складу окупантів біля Джанкоя. За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, там вибухали боєприпаси. Вони пошкодили й залізницю, яка сполучала півострів з Херсоном.

"Бавовна" була також на підстанції в Джанкої. Пожежа перебила постачання краденої електроенергії з Запорізької АЕС у Крим.

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Через кілька годин дим здійнявся вже над Сімферополем, а мешканці міста повідомили про вибухи. З'ясувалося, що тепер "бавовна" завітала на аеродром росіян "Гвардійське". За словами журналіста-розслідувача Христо Грозєва, там перебували 24 літаки – СУ-24М та СУ-25СМ.

У Джанкойському районі вже оголосили режим надзвичайної ситуації, а росіяни знову в паніці почали втікати з Криму й утворили великі затори.

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