Россияне усилят авиаудары на Востоке и юге Украины, – Минобороны Британии
9 апреля 2022 , 09:33Читати новину українською
Источник:министерство обороны Великобритании
В Министерстве обороны Великобритании ожидают усиленных ударов россиян по Украине. Под угрозой – южные и восточные области.
Уже вскоре россияне могут начать еще активнее бомбить украинские города. Такую информацию установила Великобритания.
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Там отметили, что оккупанты сосредотачивают все свои силы на Донбассе, Мариуполе и Николаеве. Они стремятся создать сухопутный коридор между Крымом и Донбассом. Однако украинские военные активно препятствуют наглым планам захватчиков.
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