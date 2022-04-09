Россияне усилят авиаудары на Востоке и юге Украины, – Минобороны Британии

В Министерстве обороны Великобритании ожидают усиленных ударов россиян по Украине. Под угрозой – южные и восточные области.

Уже вскоре россияне могут начать еще активнее бомбить украинские города. Такую информацию установила Великобритания.

К теме В Черноморске Одесской области прогремел взрыв

Там отметили, что оккупанты сосредотачивают все свои силы на Донбассе, Мариуполе и Николаеве. Они стремятся создать сухопутный коридор между Крымом и Донбассом. Однако украинские военные активно препятствуют наглым планам захватчиков.

Это может вас заинтересовать – Пионтковский считает, что битвы за Донбасс может и не быть: видео