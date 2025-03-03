Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он напомнил, что последнее усиление ПВО происходило летом, когда Силы обороны ликвидировали в течение полутора месяца два зенитно-ракетных комплекса С-300 под Мариуполем. Тогда оккупанты просто завезли новые.

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Почему россияне усиливают ПВО в районе Мариуполя

Атаки Вооруженных Сил Украины привели к тому, что россияне вынуждены усиливать противовоздушную оборону на оккупированных территориях. В частности, оккупанты притянули в Мариупольский район два "Бука" новых модификаций. Их расставили по линии от агробазы до Старого Крыма – это западная и северо-западная часть от Мариуполя.

Андрющенко рассказал, что на днях одна система уже работала в направлении Старого Крыма в районе Новоселовки.

Ориентировочно в 7 вечера что-то сбивали. Ничего не сбили, ничего не падало, никаких последствий не было. Вероятнее всего, это не была атака на Мариуполь и Ростовскую область. Видимо, это было что-то связанное с разведкой,

– сказал руководитель Центра изучения оккупации.

На прошлой неделе вроде бы громких попаданий не было, но все они были эффективны. Наибольшее количество – более 100 атак принял Краснодарский край, куда украинские дроны идут через Мариупольский район. Поэтому россияне усиливают Мариупольское направление перед Азовским морем.

Он отметил, что украинское сопротивление мониторит, что происходит с точки зрения верифицированных ударов по российской территории. Часть из них каждое утро объявляет министерство обороны, часть телеграм-каналы, а часть наши источники, которые находятся на территории России.

Напомним, в ночь на 26 февраля украинские дроны нанесли удары по ряду стратегических объектов российских захватчиков в Краснодарском крае России и на временно оккупированной территории Крыма. Среди целей Туапсинский НПЗ.