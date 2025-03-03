Про це 24 Каналу сказав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він нагадав, що останнє посилення ППО відбувалось влітку, коли Сили оборони ліквідували протягом півтора місяця два зенітно-ракетних комплекси С-300 під Маріуполем. Тоді окупанти просто завезли нові.

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Чому росіяни посилюють ППО у районі Маріуполя

Атаки Збройних Сил України призвели до того, що росіяни змушені посилювати протиповітряну оборону на окупованих територіях. Зокрема, окупанти притягнули у Маріупольський район два "Буки" нових модифікацій. Їх розставили по лінії від агробази до Старого Криму – це західна й північно-західна частина від Маріуполя.

Андрющенко розповів, що днями одна система вже працювала в напрямку Старого Криму в районі Новоселівки.

Орієнтовно о 7 вечора щось збивали. Нічого не збили, нічого не падало, ніяких наслідків не було. Найімовірніше, це не була атака на Маріуполь та Ростовську область. Мабуть, це було щось пов'язане з розвідкою,

– мовив керівник Центру вивчення окупації.

Минулого тижня начебто гучних влучань не було, але усі вони були ефективні. Найбільшу кількість – понад 100 атак прийняв Краснодарський край, куди українські дрони йдуть через Маріупольський район. Тому росіяни посилюють Маріупольський напрям перед Азовським морем.

Він зауважив, що український спротив моніторить, що відбувається з погляду верифікованих ударів по російській території. Частину з них щоранку оголошує міністерство оборони, частину телеграм-канали, а частину наші джерела, які перебувають на території Росії.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого українські дрони завдали ударів по низці стратегічних об’єктів російських загарбників у Краснодарському краї Росії та на тимчасово окупованій території Криму. Серед цілей Туапсинський НПЗ.