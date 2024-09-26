Как россияне усовершенствовали "Шахед": военная сводка от Свитана

Россияне начали крепить Starlink на "Шахед". Кроме того, на нем была заметна спутниковая антенна, на которой остались серийные номера. Это должно позволить исследовать каналы поставки терминала Starlink.

В ежедневной сводке на 24 Канале военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил новые разработки россиян.

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Совершенствование российских БПЛА

По его словам, россияне модернизируют некоторые свои беспилотники, включая ударные типа "Шахед". Также они пытаются модернизировать и разведывательные дроны. Ведь сейчас появились камеры заднего вида на российских разведывательных беспилотниках. Таким образом они пытаются уйти от уничтожения – именно поэтому и креативят.

Различными методами пытаются улучшить управление и безопасность БПЛА. Не всегда у них это получается, ведь тот самый "Шахед" был сбит. Так мы и узнали, что у них есть Starlink,

– отметил Роман Свитан.

Камеры не помогают российским беспилотникам убегать от уничтожения. У нас появились довольно серьезные разработки, поэтому все эти уловки россиянам не помогут.

Путин собрал совещание

Владимир Путин впервые публично провел заседание постоянного совещания Совета безопасности России по вопросам ядерного сдерживания. На нем он предложил внести ряд уточнений по определению условий применения ядерного оружия.

По мнению Свитана, это, как минимум, очередное трясение "ядерной палкой", чтобы не дать возможности нашим партнерам передать нам большое количество средств дальнего поражения и разрешения работать ими по российским тылам.

"Как максимум, – применение ядерного вооружения. Однако даже один тактический заряд – приведет к полной изоляции Путина", – отметил военный эксперт.