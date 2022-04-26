Россияне устами "американского эксперта" с судимостями упорно возражают, что воюют в Украине

Россия активно работает в направлении распространения своей пропаганды и фейков. Особенно по поводу войны против Украины. Для этого даже привлекают "экспертов". Правда, личности таких "экспертов" вызывают немало вопросов.

Одним из таких "экспертов" и "аналитиков" стал Скотт Риттер. Он американец, но активно сотрудничает с кремлевскими пропагандистами. И даже числится среди авторов Russia Today. Россия не единожды использует в своих пропагандистских целях таких людей.

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В этот раз его решили использовать для объяснения неудач российской армии в войне против Украины. Правда, нацелено это было на "российского потребителя", поэтому и Риттеру добавили соответствующую "экспертность", представив его как "бывшего инспектора ООН по наблюдению за ликвидацией оружия массового поражения в Ираке".

На одной из онлайн-конференций он убеждал, что Россия действительно не воюет в Украине. Он не отрицал наличие российских войск на территории Украины, а всего лишь несколько иначе "трактовал" российскую пропаганду. Риттер заявил, что "Россия считает это специальной военной операцией. Это не война, потому что если бы это была война, сегодня Украины не было бы. Она была бы уничтожена".

Среди пропагандистского бреда, который там же "выразил" Риттер, было и то, что расстрел мирных жителей в Буче – это дело рук украинских военных, и россияне здесь якобы ни при чем. Да и вообще россияне будто бы "сделали все возможное для уважительного обращения с гражданскими лицами". В противовес этому демонизируется украинская власть, которая "арестовывает и убивает за коллаборационизм". При этом такие завяления Риттер сделал уже после того, как было опубликовано немалое количество материалов о том, что именно Россия причастна к убийству мирных жителей в городах и селах вокруг Киева.

Эксперт с судимостью

При этом относительно личности Риттера есть немало вопросов. Он действительно был морским пехотинцем в армии США, а с 1991 по 1998 год работал военным аналитиком ООН. Правда, дальше в его биографии немало не слишком приятных жизненных историй. Среди таких – обвинения в сексуальных преступлениях. Закончилось все тем, что в 2011 году он был признан виновным в этих преступлениях, и 2,5 года провел в тюрьме.

"Вот таких людей привлекает Россия, чтобы хоть как-то оправдать свои преступления и распространять фейки. При этом делают это не в первый раз. Они даже пытаются в американском конгрессе найти политиков, способных распространять ложь. Иногда это им удается", – отметил журналист Сергей Лещенко.

Он добавил, что такие "эксперты" рассчитаны только на россиян, чтобы "прибавить вес" своей пропаганде и показать, что и там ее поддерживают и согласны с ней.