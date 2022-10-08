Россияне установили владельца взорвавшейся на Крымском мосту фуры

Почти сразу после взрыва в соцсети появилось видео, на котором зафиксирована якобы взорвавшаяся фура на Крымском мосту. Чуть позже РосСМИ установили владельца фуры.

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Им оказался Борис Юсубов из Краснодара. Именно на него записана красная фура.



Владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры / Фото РосСМИ

При этом, по словам родственников, мужчина продал автомобиль, но новый владелец не переоформил его на свое имя.

Водитель грузовика, как рассказывают проверявшие его работники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, был спокоен, не вызвал подозрений и показал все документы. В прицепе, вероятно, была паллетная пленка на поддонах – он был полностью загружен.

Фуру не загоняли на рентген. Через несколько минут, судя по камерам, грузовик взорвался во время движения на мосту.

Парень прокомментировал свою причастность

Владелец фуры, вероятно, взорвавшейся на Крымском мосту, записал видеообращение. У его родных продолжаются обыски, а сам он находится за границей.

Я, Самир Юсубов, никакого отношения к случившемуся на Крымском мосту не имею, на фуре работает мой дядя, Юсубов Махир,

– заявил парень.

Взрывы на Крымском мосту: коротко

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