Росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту

Так, майже одразу після вибуху в соцмережі з'явилося відео, на якому зафіксована фура, що нібито вибухнула на Кримському мосту. Трохи згодом росЗМІ встановили власника фури.

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Ним виявився Борис Юсубов із Краснодара. Саме на нього записано червону фуру.



Власник фури, яка підірвалася на Кримському мості​ / Фото росЗМІ

При цьому, за словами родичів, чоловік продав автомобіль, але новий власник не переоформив його на своє ім'я.

Водій вантажівки, як розповідають працівники Державної інспекції безпеки дорожнього руху, які перевіряли його, був спокійний, не викликав підозр і показав усі документи. У причепі, ймовірно, була палетна плівка на піддонах – ві н був повністю завантажений.

Фуру не заганяли на рентген. Через кілька хвилин, судячи з камер, вантажівка підірвалася під час руху на мосту.

Хлопець прокоментував свою причетність

Власник фури, яка, ймовірно, підірвалась на Кримському мості, записав відеозвернення. В його рідних тривають обшуки, а сам він перебуває за кордоном.

Я, Самир Юсубов, никакого отношения к случившемуся на Крымском мосту не имею, на фуре работает мой дядя, Юсубов Махир,

– заявив хлопець.

Вибухи на Кримському мосту: коротко

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