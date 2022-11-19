Пролетели прямо над головой: российские истребители устроили провокацию в зоне учений НАТО

Россияне продолжают попытки втянуть в полномасштабную войну НАТО. Так стало известно, что истребители из страны-агрессора устроили провокацию в зоне учений Альянса.

Согласно имеющейся информации, два истребителя захватчиков приблизились к судам НАТО на опасное расстояние. Речь идет о каких-то 73 – 91 метрах. Как отметили в самом Альянсе, воздушные суда России совершили "опасный и непрофессиональный полет". Произошло это при проведении кораблями обычных операций в акватории Балтийского моря.

Читайте также Возможная эскалация между Россией и НАТО: почему Польша не сможет частично закрыть небо Украины

Самолеты пролетали над кораблями

Произошла эта провокация с утра в четверг. Тогда два истребителя пролетели над судами на высоте 91 и 73 метра. Причем на сообщения от натовских военных оккупанты не реагировали.

НАТО считает взаимодействие опасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была привлечена для обучения ПВО, а также из-за высоты и близости самолетов. Взаимодействие увеличило риск просчетов, ошибок и несчастных случаев,

– говорится в заявлении.

То есть действия оккупантов могли закончиться уничтожением истребителей. И это, конечно, в свою пользу использовали бы в Кремле. Ведь они могли бы наконец заговорить о том, что НАТО напало на них.

Согласно заявлению Альянса, его силы "действовали ответственно". Также они соблюдали действующие правила. В НАТО подчеркнули, что не стремятся к конфронтации, а также не угрожают никому. В то же время военные будут реагировать на вмешательство "в свою законную деятельность в этом районе". В частности, ту, которая угрожает самолетам, кораблям или их экипажам.

Самолеты пролетели для обострения ситуации

Не стоит забывать об определенном напряжении, которое на этой неделе таки было. Ее причиной стало падение ракеты на территории Польши. Тогда весь мир ожидал решения по этому поводу. И повысить градус напряжения решила сама Россия, когда ее истребители пролетели над судами Альянса в Балтийском море. Напомним, что для понижения этого же напряжения в НАТО подчеркнули, что в Польше упала именно ракета украинского ПВО.

Добавим, что Североатлантический союз подготовился к возможным дальнейшим действиям со стороны России. Он удвоил свое присутствие в Балтийском и Северном морях . Случилось это после того, как в сентябре взорвались газопроводы "Северный поток".

Заметим, что суда НАТО находятся в Балтийском море не просто так. Там сейчас идет операция по расширению сотрудничества с Финляндией и Швецией. Страны, несмотря на напрасные надежды России на нейтралитет, продолжают свой путь к вступлению в Альянс.

Стоит ли в НАТО защитить свои страны: смотрите видео