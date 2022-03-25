Россияне с утра обстреливают Луганщину: 3 человека погибли

Российские оккупанты не прекращают обстрелы Луганской области. К сожалению, их бомбардировки унесли жизни 3 человек.

Сегодня, 25 марта, российские оккупанты целый день обстреливали города Луганской области. Особенно активный огонь оккупанты вели по городу Рубежное.

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Последствия обстрелов

Из-за обстрелов погибли трое украинцев, они были жителями Рубежного и Щедрищевого. Пожарным удалось спасти 7 человек.

Снаряды оккупантов попадали в жилые дома, что повлекло 10 пожаров. Пожарные потушили все.

Без света остаются более 95 тысяч жителей Луганщины, 22 населенных пункта остаются без газа.

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