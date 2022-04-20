Россияне утверждают, что в Мариуполе нужно убивать даже детей: чтобы не выросли нацистами

Российские захватчики продолжают всячески легитимизировать зверства, которые они совершают в Украине. В частности, они убеждают, что в Мариуполе необходимо убивать даже детей.

Мол, эти дети, если с ними не разобраться сейчас, вырастут нацистами. И уже через несколько десятков лет вернутся, чтобы вырезать Россию.

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Россиян запугивают детьми, скрывающимися на "Азовстали"

Для российских военных женщины и дети на "Азовстали" не являлись неожиданностью. Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. В то же время он отметил очередную попытку оправдать зверства, которые совершают захватчики.

Российскими и сепаратистскими пабликами распространяется новая информация. Речь идет о необходимости убивать всех, включая детей.

Процитируем отрывок из послания, распространяемого в сети. В нем рассказывают, какой будет судьба мариупольцев, которым удалось освободиться с российской оккупации: "Милый малыш через несколько десятков лет придется резать россиян".

Смотрите весь текст публикации, которая распространяется в сети / Телеграм Петра Андрющенка

Следовательно, россияне могут приложить максимум усилий, чтобы уничтожить тех, кто спасается от атак на территории "Азовстали". Иначе, убеждены эти параноики, через годы за ними придут и непременно убьют.

Отметим, что в настоящее время жители Мариуполя не имеют возможности покинуть "Азовсталь". Чтобы вывезти их с территории завода, необходимы гарантии третьей стороны. Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар.

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