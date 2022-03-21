Россияне уже потеряли 96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет

За 25 дней войны Россия понесла ущерб как на земле, так и в небе. Украинские защитники разгромили вражеские 96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет.

По данным Минобороны, уже вторые сутки наблюдается снижение интенсивности вражеских налетов.

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Оккупанты с помощью беспилотников оперативно-тактического уровня фиксируют результаты ракетно-бомбовых ударов по территории Украины. Поэтому, Воздушные силы сбивают вражеские беспилотники.

Именно поэтому основной добычей противовоздушной обороны Воздушных Сил стали БПЛА (беспилотники) оккупантов, которых на разных направлениях сбили четыре единицы,

– сообщили в Минобороны.

Кроме того, защитники сбили один вражеский самолет россиян и две крылатые ракеты, а по наземным целям успешно отработала ударная авиация.

Бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, танковым колоннам и живой силе россиян.

Всего за 25 дней войны погибли более 14,7 тысячи вражеских солдат. Оставшиеся – деморализованы. Большинство из них пытаются бежать в Россию или сдаться в плен.

Кроме того, ВСУ уничтожили очень много вражеской техники. Речь идет об убытках на миллиарды долларов.

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