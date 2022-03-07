Россияне уже разбомбили 30 школ и 27 садиков в Харьковской области

В Харькове в результате обстрелов повреждены 30 общеобразовательных школ, 27 детских садов, 5 заведений высшего образования, детские интернаты.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Российский враг за эти дни атаковал около 30 общеобразовательных школ, 27 детских садов, 5 заведений высшего образования, детские интернаты,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Харьковская ОГА сообщила о полностью разрушенном Военном танковом училище, Кадетском корпусе и школах в с. Гороховатка и №134.

Актуальная ситуация в Харькове

К слову, вчера, 6 марта, российские оккупанты беспощадно обстреляли супермаркет в Харькове. Как следствие, 4 человека погибли и еще 15 человек ранены.

Враг не переставал бомбить Харьков всю ночь. Больше всего пострадали именно жилые районы – Салтовка, ХТЗ, Холодная гора и центр. После бомбардировок загорелось 40 жилых домов.

Смотрите фото из утреннего Харькова / Фото Нацполиции и соцсетей:

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