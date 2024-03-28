Крынки и другие "серые зоны": как там дела в оккупантов

На фоне ракетных ударов, применения "Цирконов" и постоянно циркулирующего в пространстве "наступления" на Харьков, вперемешку с бойней в "Крокус Сити Холл", на второй план начали отходить события, которые происходят на линии боевого соприкосновения.

Какова ситуация на поле боя

Между тем заканчивается март, а Крынки, которые Владимир Путин и Дмитрий Шойгу "вернули под контроль" в феврале, как были под контролем Сил обороны Украины, так и остаются. Но важно кое-что иное.

Читайте также Чтобы сохранить Харьков, нужно политическое решение союзников

Конец марта, впереди апрель, постепенно, но неизбежно начинает зеленеть. В контексте надвигающейся "зеленки", со всеми вытекающими последствиями, стоит напомнить, а какова ситуация для российских оккупационных войск на Левом берегу в деталях?

Сейчас возле Крынок оперирует очень многочисленная группа формирований в составе:

подразделения 104 десантно-штурмовой дивизии – два десантно-штурмовых полка;

подразделения 70 мотострелковой дивизии – 2 мотострелковых полка и 2 танковых батальона (которые уже знатно поредели) 17 танкового полка и 2 дивизиона 81-го самоходно-артиллерийского полка;

подразделения 810 ОБр морской пехоты;

144 ОМСБр;

Несмотря на численное преимущество, российские оккупанты не могут выдавить немногочисленные подразделения из Крынок уже более полугода. При этом стоит обратить внимание на то, что, кроме Крынок, есть и другие, скажем так, "серые зоны".

Какие планы вражеского войска на Дачи? Что происходит к северу от села Подстепное? Зачем оккупанты усилили свое присутствие к западу от Олешек, в районе Подлесного? Почему подразделения россиян в Голой Пристани нервничают, поглядывая на север, на Белогрудовое? Как дела у российских танкистов в районе Пойма?

Рекомендуем Макрон лишил Путина его самого большого преимущества в войне

Это все к чему? Это все к тому, что за прошлый год и начало 2024 года Силам обороны Украины титаническими усилиями удалось удержать сложнейший плацдарм. О том, как это давалось и какой ценой, напишут книги, но враг терял не меньше, а в разы больше, применяя группировку, которую можно сравнить с полторы дивизиями и двумя бригадами. Применял безрезультатно.

Не меньший ресурс оккупантам придется сосредоточить и на других направлениях, не столь популярных в информационном потоке. Пока что.