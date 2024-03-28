Яка ситуація на полі бою

Тим часом закінчується березень, а Кринки, які Владімір Путін та Дмітрій Шойгу "вернули під контроль" у лютому, як залишалися під контролем Сил оборони України, так і залишаються. Але важливе дещо інше.

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Кінець березня, попереду квітень, поступово, але неминуче починає зеленіти. У контексті "зеленки", що насувається з усіма наслідками, варто нагадати, а яка ситуація для російських окупаційних військ на Лівому березі в деталях?

Наразі біля Кринків оперує дуже численна група формувань у складі:

підрозділи 104 десантно-штурмової дивізії – два десантно-штурмові полки;

підрозділи 70 мотострілецької дивізії – 2 мотострілецьких полки та 2 танкові батальйони (які вже знатно поріділи) 17 танкового полку та 2 дивізіони 81-го самохідно-артилерійського полку;

підрозділи 810 ОБр морської піхоти;

144 ОМСБр;

Попри чисельну перевагу, російські окупанти не можуть видавити нечисленні підрозділи з Кринків вже понад пів року. При цьому варто звернути увагу на те, що, крім Кринків, є й інші, скажімо так, "сірі зони".

Які плани ворожого війська на Дачі? Що відбувається на північ від села Підстепове? Навіщо окупанти посилили свою присутність на захід від Олешок, в районі Підлісного? Чому підрозділи росіян у Голій Пристані нервують, поглядаючи на північ, на Білогрудове? Як справи у російських танкістів у районі Пойма?

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Це все до чого? Це все до того, що за минулий рік та початок 2024 року Силам оборони України титанічними зусиллями вдалося втримати найскладніший плацдарм. Про те, як це давалося і якою ціною, напишуть книги, але ворог втрачав не менше, а в рази більше, застосовуючи угруповання, яке можна порівняти з півтора дивізіями та двома бригадами. Застосовував безрезультатно.

Не менший ресурс окупантам доведеться зосередити й на інших напрямках, не настільки популярних в інформаційному потоці. Поки що.