Росія руйнує одне з найбільших міст Європи

Серед не столиць у Європі більшими за Харків є лише Стамбул, Санкт-Петербург, Гамбург, Барселона та Мюнхен. Власне, Харків перебував між Мюнхеном та Міланом.

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Коли Росія стріляє по Харкову, я намагаюся згадувати це порівняння для наочності. Тому що Харків – це не зрозуміло, а Барселона – зрозуміло. Так ось, якщо позначити на карті рубіж, куди були прильоти 27 березня, то щонайменше третина Харкова (Барселони, Мілана, Мюнхена) може бути перетворена на руїни з території Росії без застосування крилатих чи балістичних ракет.

Боєприпас, яким Росія тренується вбивати дітей у Харкові, поки що сируватий, але має більшу руйнівну силу порівняно з С-300. Головне те, що через час (місяці) він може вироблятися в товарних кількостях.

Заходи для нейтралізації зрозумілі:

перше – це удари по пускових на території Росії;

друге – це засоби проти російської тактичної авіації.

І одного, і другого є достатньо у наших партнерів. Ба більше, частину засобів уже передана та освоєна українською армією, але є заборона на використання на території Росії. Справа за малим – політичне рішення. Усі, що ухиляються від ухвалення такого рішення, сприяють Кремлю у знищенні Харкова та кличуть лихо у Європу.

Закінчиться тим, що російські бомби почнуть падати на міста ЄС і НАТО. Тому що Кремль удосконалює свою зброю в бойових умовах, поки західні країни думають. Плюс демонстрація страху – найкраща провокація для Кремля. Якщо Владімір Путін може безкарно руйнувати одне з найбільших міст Європи, то питання часу, коли він вирішить йти далі.