Этот ребенок хотел спастись, – переселенка Надежда рассказала об убийствах россиянами на Черниговщине

Переселенка из Чернигова рассказала о том, как российские оккупанты безжалостно убивали мирных жителей, которые хотели уехать. Надежда Майстренко знает, что враги расстреливали целые семьи.

Надежда Майстренко рассказала также, когда в городе было страшнее всего. Об этом и других жутких воспоминаниях об оккупации украинка вспомнила, делясь своей историей в рамках проекта "СВОИ" 24 канала.

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Украинка рассказала об убийствах во время оккупации Чернигова

По словам Надежды, невозможно передать, что люди пережили в Чернигове. Там бомбы сбрасывали очень большие и именно это было самое страшное.

Ведь на фотографиях с тех пор видно, как снаряд упал на стадион, образовав большую воронку и уничтожив полностью здание.



Как выглядит стадион в Чернигове / Фото из фейсбука Вадима Гутцайта

Переселенка также отметила, что в Черниговской области очень много страшных историй.

У нас девочку застрелили. А также две семьи, которые хотели эвакуироваться – их убили. Только женщина одна осталась жива. И от этого так больно: єтот ребенок хотел спастись, с отцом и матерью…

– рассказала Надежда.

Добавила, что не понимает, как можно стрелять в безоружных детей.

"Они же мирные люди, они ничего им не сделали! Это просто страшно, на какие зверства они (россияне – 24 канал) идут", – сказала жительница Черниговщины.

Ужас на Черниговщине

Россияне начали наступать на Чернигов с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. Враги беспощадно атаковали город ракетами, минометами. Обстреливали также из артиллерии, наносили авиаудары, сбрасывали бомбы.

К сожалению, российские захватчики неоднократно били по мирным жителям. К сожалению, в Чернигове россияне обстреливали людей, стоявших в очереди за хлебом. По предварительным данным, только в тот день погибли более 10 мирных жителей.

По состоянию на начало апреля городской голова Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, что во время боев за город погибли ориентировочно 700 человек. Речь идет и о гражданских, и о военных.

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