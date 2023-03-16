В Черном море нетипичная активность и количество кораблей России, – Гуменюк

Наталья Гуменюк рассказала, что они активно наблюдают действия врага. В частности, это происходит и после сбития российским кораблем американского дрона в Черном море.

Пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины рассказала утром 16 марта в эфире телемарафона, что они зафиксировали нетипичную активность врага, сообщает 24 Канал.

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Какая ситуация в Черном море

Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки. В настоящее время в Черном море находится 20 единиц, среди которых – 4 ракетоносителя, один из них – подводный. 28 ракет, если говорить по максимуму, могут быть снаряжены для запуска,

– заявила Наталья Гуменюк.

Также пресс-секретарь добавила, что общая активность россиян связана с рассредоточением корабельного состава. По словам Натальи Гуменюк: "Очень много единиц вспомогательного флота, что может свидетельствовать как раз о той же активности, к которой они готовились".

"Они (россияне – 24 Канал) пытаются демонстрировать свое присутствие максимально по Черному морю там, где может им разрешить мировое сообщество", – заявила представительница.

Именно поэтому россияне пытаются рассредоточиваться, максимально покрывая театр морских действий в Черном море и пытаясь скрывать свои действия от Украины. Несмотря на это, наше ракетное наблюдение все равно дает свои результаты – ВСУ видят и понимают враждебные шаги вперед.

Оккупанты продолжают обстреливать Юг

Наталья Гуменюк рассказала, что, к сожалению, обстрелы не прекращаются. В частности, россияне продолжали обстреливать Правобережье Херсонской области даже в полночь против 16 марта. Россия там ранила одно гражданское лицо, есть разрушение нескольких домов.

То есть снова обстрелы бессистемные, направленные непосредственно на террор мирного населения,

– заявила спикер.

Она добавила, что на направлении Кинбурнской косы обстрелов за минувшие сутки не было. Это связано с тем, что до этого там усердно отработали наши Силы обороны. Они заставили врага оттянуть огневые позиции из той части косы, откуда они могли наносить удары. Враги не могут подтянуть новые силы, в том числе и из-за штурмовой погоды.

Гуменюк предупреждала о возможной новой атаке россиян

Наталья Гуменюк рассказала 14 марта, что в Черном море продолжают дежурить российские корабли. Оккупанты вывели 17 военных судов, среди которых 4 – ракетоносители, один из которых – подводный.

Это говорит о том, что к пуску готовы до 28 "Калибров",

– замечала спикера.

По ее словам, в настоящее время у оккупантов тактика, что сначала работает авиация, а затем – присоединяются носители ракет в Черном море. Это может свидетельствовать о подготовке к ракетному удару. Однако не исключена и "игра мышцами".