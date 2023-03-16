Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України розповіла вранці 16 березня в ефірі телемарафону, що вони зафіксували нетипову активність ворога, повідомляє 24 Канал.

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Яка ситуація в Чорному морі

Зафіксована нетипова активність та кількість корабельного угруповання. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких – 4 ракетоносії, один з них – підводний. 28 ракет, якщо говорити по максимуму, можуть бути споряджені для запуску,

– заявила Наталія Гуменюк.

Також речниця додала, що загальна активність росіян пов'язана з розосередженням корабельного складу. За словами Наталії Гуменюк: "Дуже багато одиниць допоміжного флоту, що може свідчити якраз про ту саму активність, до якої вони готувались".

"Вони (росіяни – 24 Канал) намагаються демонструвати свою присутність максимально по Чорному морю там, де може їм дозволити світова спільнота", – заявила речниця.

Саме тому росіяни намагаються розосереджуватись, максимально покриваючи театр морських дій в Чорному морі та намагаючись приховувати свої дії від України. Попри це, наше ракетне спостереження однаково дає свої результати – ЗСУ бачать та розуміють ворожі кроки наперед.

Окупанти продовжують обстрілювати Південь

Наталія Гуменюк розповіла, що, на жаль, обстріли не припиняються. Зокрема, росіяни продовжували обстрілювати Правобережжя Херсонської області навіть опівночі проти 16 березня. Росія там поранила одну цивільну особу, є руйнування декількох будинків.

Тобто знову обстріли безсистемні, спрямовані безпосередньо на терор мирного населення,

– заявила речниця.

Вона додала, що на напрямку Кінбурнської коси обстрілів за минулу добу не було. Це пов'язано з тим, що до цього там ретельно відпрацювали наші Сили оборони. Вони змусили ворога відтягнути вогневі позиції з тієї частини коси, звідки вони могли завдавати ударів. Натомість вороги не можуть підтягнути нові сили в тому числі й через штурмову погоду.

Гуменюк попереджала про можливу нову атаку росіян

Наталія Гуменюк розповіла 14 березня, що у Чорному морі продовжують чергувати російські кораблі. Окупанти вивели 17 військових суден, серед яких 4 – ракетоносії, один з яких – підводний.

Це говорить про те, що до пуску готові до 28 "Калібрів",

– зауважувала речниця.

За її словами, наразі в окупантів тактика, що спочатку працює авіація, а потім – доєднуються носії ракет у Чорному морі. Тож це може свідчити про підготовку до ракетного удару. Проте не виключена і "гра м'язами".