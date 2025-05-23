Россиянам выгодно врать: что стоит за фейком о выходе на границу Днепропетровской области

Российские оккупанты врали о якобы "выходе" на границы Днепропетровщины. Эту информацию уже опровергли. Но оккупанты не просто так распространяют такие фейки.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, никакого прорыва на Днепропетровскую область не было. В DeepState уже разоблачили, что там на самом деле случилось.

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Что стоит за фейком оккупантов

Как отметил Кузан, россияне постоянно распространяют различные фейки о продвижении в соцсетях. Иногда они это делают, чтобы заработать дополнительные деньги.

Россияне всегда врут. У них есть система премий. Если подразделение взяло позиции и зафиксировало это на фото и видео, то получает конкретные выплаты. Не могу сказать за точную сумму. Но такая практика существует в российской армии,

– сказал Кузан.

Кроме того, часто бывает такое, что некоторая группа оккупантов прорывается, но не может закрепиться. Всех их потом успешно уничтожают.

Добавим, по состоянию на 23 мая Россия потеряла более 978 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10841 российский танк, 22575 боевых бронированных машин, 28165 артиллерийских систем и т.д.