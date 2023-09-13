Об этом они писали в комментариях на российских телеграмм-каналах к публикациям о мощном хлопке" во временно оккупированном Крыму. Также граждане страны-агрессора злорадствовали атакой по Одесской и Сумской областях, которые также произошли в эту ночь. 24 Канал собрал комментарии-бедствия населения страны-террориста.

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Россияне истерят из-за атаки

Комментарии россиян буквально пропитаны агрессией и подлостью. Вот что они писали:

"Сегодня геранят Одесскую область и Сумскую",

"Надо по Киеву больше бить, они там заскучали",

"Самые главные цели в Киеве",

"Украина через несколько лет превратилась в террористическое государство. Россия пришла помочь вернуть свободу. Никто не будет терпеть аналог ИГИЛ у своих границ",

"Из дома становится страшно выходить, прилеты, стрельба, обстрелы, ужас сплошной"

Важно ! Оккупация Крыма Россией незаконна, украинская сторона неоднократно отмечала, что не ведет переговоры со страной-террористом, пока российские войска находятся на территории Украины и пока российские ракеты атакуют мирные города нашего государства. Также война не закончится, пока Украина не вернет себе все территории, включая Крым. Происходящее на территории временно захваченных Россией территорий – их ответственность. Украина не атакует гражданские объекты на этих территориях. Удары по военным базам врага совершенно очевидны средства возвращения своих территорий. Взрывы будут продолжаться, неоднократно заявляли в ГУР МО.

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