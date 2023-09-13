Про це вони писали у коментарях на російських телеграм-каналах до публікацій про потужну "бавовну" в тимчасово окупованому Криму. Також громадяни країни-агресора зловтішались атакою по Одеській та Сумській областях, які також стались цієї ночі. 24 Канал зібрав коментарі-бідкання населення країни-терориста.

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Росіяни істерять через атаку

Коментарі росіян буквально просочені агресією та підлістю. Ось, що вони писали:

"Сьогодні геранять Одеську область і Сумську",

"Треба по Києву більше бити, вони там занудьгували",

"Найголовніші цілі у Києві",

"Україна за кілька років перетворилася на терористичну державу. Росія прийшла допомогти повернути свободу. Ніхто не терпітиме аналог ІДІЛ біля своїх кордонів",

"Із дому стає страшно виходити, прильоти, стрілянина, обстріли, жах суцільний"

Важливо! Окупація Криму Росією незаконна, українська сторона неодноразово наголошувала, що не веде перемовини з країною-терористом, поки російські війська перебувають на території України та поки російські ракети атакують мирні міста нашої держави. Також війна не закінчиться, поки Україна не поверне собі усі території, включно з Кримом. Те, що наразі відбувається на території тимчасово захоплених Росією територій – їх відповідальність. Україна не атакує цивільні об'єкти на цих територіях. Удари по військових базах ворога цілком очевидні засоби повернення своїх територій. Вибухи продовжуватимуться, неодноразово заявляли у ГУР МО.

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