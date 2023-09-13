Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он заверил, что говорится о десятках тысяч заявок на сдачу в плен, передает 24 Канал.

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Юсов рассказал о сдаче в плен россиян

Представитель ГУР МО отметил, что государственный проект "Хочу жить", функционирующий посредством работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Именно эта организация занимается тем, что принимает заявки от желающих военнослужащих армии государства-агрессора, желающих сдаться.

"Штаб занимается их безопасным переводом через границу, обустройством быта и содержанием здесь в соответствии с нормами международного права и Женевскими конвенциями", – подчеркнул Юсов.

Он также заверил, что наше государство выполняет свои обязательства. Представитель разведки подчеркнул, что существует возможность перехода россиян границы с техникой, а операция "Синица", где российский пилот пригнал вертолет Ми-8 в Украину, тому яркое свидетельство.

В рамках проекта "Хочу жить" с момента начала существования уже 25 тысяч заявок россияне направили. А если говорить о реализованных цифрах, то это также сотни сдавшихся в плен россиян,

– подчеркнул он.

В заключение Юсов отметил, что в последнее время благодаря активным действиям украинских Сил безопасности и обороны активно пополняется обменный фонд. В частности, говорится как о тех, кого захватили в плен, так и о тех, кто в полевых условиях принял решение сохранить свою жизнь.

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