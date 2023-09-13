Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. Він запевнив, що мовиться про десятки тисяч заявок на здачу в полон, передає 24 Канал.

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Юсов розповів про здачу в полон росіян

Представник ГУР МО зазначив, що державний проєкт "Хочу жити", який функціонує за допомогою роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Саме ця організація займається тим, що приймає заявки від охочих військовослужбовців армії держави-агресора, які бажають здатися.

"Штаб займається їхнім безпечним переведенням через кордон, облаштуванням побуту й утриманням тут відповідно до норм міжнародного права й Женевських конвенцій", – наголосив Юсов.

Він також запевнив, що наша держава свої зобов'язання виконує. Представник розвідки наголосив, що існує можливість переходу росіян кордону з технікою, а операція "Синиця", де російський пілот пригнав вертоліт Мі-8 в Україну, є тому яскраве свідчення.

В рамках проєкту "Хочу жити" з моменту початку існування вже 25 тисяч заявок росіяни надіслали. А якщо говорити про реалізовані цифри, то це також сотні росіян, які здалися в полон,

– підкреслив він.

Наостанок Юсов зауважив, що останнім часом завдяки активним діям українських Сил безпеки й оборони активно поповнюється обмінний фонд. Зокрема, мовиться як про тих, кого захопили у полон, так і тих, хто в польових умовах прийняв рішення зберегти своє життя.

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